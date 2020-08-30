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    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
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    ’dan tatsız prova

    , bu sezon 1. Lig’e yükselen spor ile oynadığı sezonun ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti. 'nda oynanan maça Bordo-Mavili ekip , Furkan, Campi, , Flavio, Kerem, Nwakaeme-Sörloth, Ekuban 11'iyle çıktı.

    Trabzonspor’dan tatsız prova

    Trabzonspor, bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor ile oynadığı sezonun ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

    İLK YARIDA GOL YOK
    Yeni Samsun Stadı'nda     oynanan maça Bordo-Mavili ekip Uğurcan- Pereira, Furkan, Campi, Abdurrahim Dursun- Abdulkadir Parmak, Flavio, Kerem, Nwakaeme-Sörloth, Ekuban 11'iyle çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi. 2. yarıda iki takımda 11'lerinin tamamını değiştirdi. Trabzonspor 50'de Guilherme'nin ortasında Edgar Le'nin kafasıyla öne geçti: 0-1. 54'te Enes İlkin skoru eşitledi: 1-1.

    89'da Kubilay penaltıdan maçın sonucunu ilan etti: 2-1.

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