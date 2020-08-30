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    • 30.08.2020 08:22
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    Brezilyalı yıldızın peşinde! Yeni teklif yolda

    Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 'da transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl da nabız yokladığı Machester United'ın yıldızı için bir kez daha harekete geçen sarı kırmızılı ekibin İngiliz ekibine yeni bir teklif vererek 2 milyon euro önereceği iddia edildi.

    G.Saray Brezilyalı yıldızın peşinde! Yeni teklif yolda

    Galatasaray'da en büyük sıkıntı orta sahada... Seri ve Lemina takımdan ayrıldı Selçuk da futbolu bıraktı. Bu nedenle ön libero arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Terim'in listesinin ilk sırasında ise Manchester United'da forma giyen Fred yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

    Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Teknik Direktör Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak Manchester United'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

    261
    Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon Premier League'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi.
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