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    • 29.08.2020 22:01
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    • 29.08.2020 22:01
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    19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı 'nda finalde

    () yapılan açıklamaya göre 'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı. Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Ay-Yıldızlı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finalde

    () yapılan açıklamaya göre 'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı. Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

    2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar 'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

    Şampiyonada final maçı yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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