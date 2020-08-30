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    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
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    : Yabancı ine kriter gelmeli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Teknik Direktörü lerine kriter getirilmesi gerektiğini söyledi. Güneş, “Üretim olmadan yarış olmaz. Ürettiğimiz oyuncu sayısı yeterli değil. Yabancı transferlerine kriter konulmasını istiyorum” dedi.

    Yabancı transferine kriter gelmeli

    A Teknik Direktörü lerine kriter getirilmesi gerektiğini söyledi. Güneş, "Üretim olmadan yarış olmaz. Ürettiğimiz oyuncu sayısı yeterli değil. Yabancı transferlerine kriter konulmasını istiyorum" dedi.



    A MİLLİ TAKIMIMIZ BUGÜN TOPLANIYOR
    UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de ve 6 Eylül'de ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu,bugün 'da toplanacak. Milli takım, Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da bir araya gelecek.

    LEWANDOWSKI'DEN ALTIN TOP BEKLENTİSİ
    'te forma giyen , yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen '''' (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savunarak, "Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum" diye konuştu.

    'DAN ATLETİZMDE REKOR
    Milli atlet Salih Korkmaz 'daki Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 5000 metre açık saha pist rekorunu kırmak için yarıştı. Salih Korkmaz, rekorunu 13 saniye daha geliştirdi. Yeni rekor bu 19.30.79 olarak tescil edildi.

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