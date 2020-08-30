A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yabancı oyuncu transferlerine kriter getirilmesi gerektiğini söyledi. Güneş, "Üretim olmadan yarış olmaz. Ürettiğimiz oyuncu sayısı yeterli değil. Yabancı transferlerine kriter konulmasını istiyorum" dedi.





A MİLLİ TAKIMIMIZ BUGÜN TOPLANIYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu,bugün İstanbul'da toplanacak. Milli takım, Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da bir araya gelecek.

LEWANDOWSKI'DEN ALTIN TOP BEKLENTİSİ

Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen ''Altın Top'' (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savunarak, "Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum" diye konuştu.

SALİH KORKMAZ'DAN ATLETİZMDE REKOR

Milli atlet Salih Korkmaz Bursa'daki Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 5000 metre açık saha pist rekorunu kırmak için yarıştı. Salih Korkmaz, rekorunu 13 saniye daha geliştirdi. Yeni rekor bu 19.30.79 olarak tescil edildi.