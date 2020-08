Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 94. Gazi Koşusu'nda büyük mücadele yaşandı. Saat 17.15'te koşuldu. 94. Gazi Koşusu'u kazanan İngiliz safkan Call To Victory şimdiden gündem oldu. Call To Victory ne demek? Call To Victory sahibi kim? Ayşegül Kurtel kimdir? Nereli? Call To Victory, İngilizce'de 'Zafere Çağrı' anlamına geliyor. Call To Victory isimli İngiliz safkanının sahibi ise Ayşegül Kurtel'dir.