ÖDÜL KATLANARAK ARTIYOR

Birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL. Şampiyon safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.

REKOR JOKEY AHMET ÇELİK'TE

Bu sene de yarışacak jokeylerden Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, üst üste 5 kez Gazi Koşusu'nu kazandı.