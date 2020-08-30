Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a Alman ekibi RB Leipzig'in yaptığı ilk teklif belli oldu. Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Norveçli golcü Alexander Sörloth transfer piyasasının aranan oyuncusu konumuna geldi. Bordo Mavili takımda 33 gol 11 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth'a Bundesliga ekiplerinden RB. Leipzing talip olmuştu. Leipzig'in teklifinin 17+3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Ancak Trabzonspor kulübüne yakın kaynaklar yönetimin istediği rakamın 20+6 milyon Euro olduğunu ifade ediyor. Başkan Ağaoğlu önceki gün "Sörloth için verilen rakamı kabul etmemiz mümkün değil" demişti.