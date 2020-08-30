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    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
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    ’a Leipzig’in teklifi 20 milyon euro

    'un Norveçli yıldızı ’a Alman ekibi RB Leipzig’in yaptığı ilk teklif belli oldu. Trabzonspor’un ’tan kadrosuna kattığı Norveçli golcü Alexander Sörloth piyasasının aranan oyuncusu konumuna geldi. takımda 33 gol 11 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth’a Bundesliga ekiplerinden RB. Leipzing talip olmuştu. Leipzig’in teklifinin 17+3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

    Leipzig’in teklifi 20 milyon euro

    'un Norveçli yıldızı 'a Alman ekibi RB Leipzig'in yaptığı ilk teklif belli oldu. Trabzonspor'un 'tan kadrosuna kattığı Norveçli golcü Alexander Sörloth piyasasının aranan oyuncusu konumuna geldi. takımda 33 gol 11 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth'a Bundesliga ekiplerinden RB. Leipzing talip olmuştu. Leipzig'in teklifinin 17+3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

    Ancak Trabzonspor kulübüne yakın kaynaklar yönetimin istediği rakamın 20+6 milyon Euro olduğunu ifade ediyor. Başkan Ağaoğlu önceki gün "Sörloth için verilen rakamı kabul etmemiz mümkün değil" demişti.

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