Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sörloth ve Uğurcan Çakır'a yapılan tekliflir hakkında konuyan Ağaoğlu, "Gelen tekliflere 'Evet' demeye niyetimiz yok" dedi.
Sörloth için ise en ısrarcı kulübün Leipzig olduğunu da söyledi.
HARCARKEN DİKKATLİ OLACAĞIZ
Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumunda olduklarını belirten Ağaoğlu, "İhtiyacımızı en uygun şekilde karşılamalıyız" dedi.
TEKNİK PATRON NEWTON'A GÜVENOYU
Newton'ın çok önemli isimlerin yardımcılığını yaptığını belirten Ağaoğlu, "Adaptasyon sorunu olmaycak. 6 aydır takımla birlikte. 2 maçta 2 galibiyet ve 1 kupa aldı" ifadesini kullandı
NWAKAEME'Yİ İNDİRDİ GÖRMEDİN Mİ!
Başkan Ağaoğlu geçen sezon uygulanan VAR sistemini başarılı bulmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Başakşehir maçında Nwakaeme'yi çekip aşağıya indirdiler görmedin mi kardeşim" diye konuştu.
EKONOMİNİ UEFA'YA BIRAKMAYACAKSIN!
Ağaoğlu, "Ülkemiz ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın" dedi.
Başkan Ağaoğlu, kendi dönemlerinde alınan transfer yasağı ve Avrupa'dan men cezasının 2016-2018 yıllarındaki yönetimden kaynaklandığını söyledi. Ağaoğlu, "Ülkemiz yıllardır ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın" diye konuştu.