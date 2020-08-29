





NWAKAEME'Yİ İNDİRDİ GÖRMEDİN Mİ!

Başkan Ağaoğlu geçen sezon uygulanan VAR sistemini başarılı bulmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Başakşehir maçında Nwakaeme'yi çekip aşağıya indirdiler görmedin mi kardeşim" diye konuştu.



EKONOMİNİ UEFA'YA BIRAKMAYACAKSIN!

Ağaoğlu, "Ülkemiz ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın" dedi.

Başkan Ağaoğlu, kendi dönemlerinde alınan transfer yasağı ve Avrupa'dan men cezasının 2016-2018 yıllarındaki yönetimden kaynaklandığını söyledi. Ağaoğlu, "Ülkemiz yıllardır ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın" diye konuştu.

