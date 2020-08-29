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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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     Başkanı : Sörloth’u bu rakamlara satmayız

     Başkanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Sörloth ve için bize teklifler geldi ama ‘Evet’ demeye hiç niyetimiz yok. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Ancak bize teklif edilen rakamlara onu kesinlikle satmayız" dedi.



    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sörloth ve Uğurcan Çakır'a yapılan tekliflir hakkında konuyan Ağaoğlu, "Gelen tekliflere 'Evet' demeye niyetimiz yok" dedi.



    Sörloth için ise en ısrarcı kulübün Leipzig olduğunu da söyledi.



    HARCARKEN DİKKATLİ OLACAĞIZ
    Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumunda olduklarını belirten Ağaoğlu, "İhtiyacımızı en uygun şekilde karşılamalıyız" dedi.

    TEKNİK PATRON NEWTON'A GÜVENOYU
    Newton'ın çok önemli isimlerin yardımcılığını yaptığını belirten Ağaoğlu, "Adaptasyon sorunu olmaycak. 6 aydır takımla birlikte. 2 maçta 2 galibiyet ve 1 kupa aldı" ifadesini kullandı




    NWAKAEME'Yİ İNDİRDİ GÖRMEDİN Mİ!
    Başkan Ağaoğlu geçen sezon uygulanan VAR sistemini başarılı bulmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Başakşehir maçında Nwakaeme'yi çekip aşağıya indirdiler görmedin mi kardeşim" diye konuştu.

    EKONOMİNİ UEFA'YA BIRAKMAYACAKSIN!
    Ağaoğlu, "Ülkemiz ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın" dedi.
    Başkan Ağaoğlu, kendi dönemlerinde alınan transfer yasağı ve Avrupa'dan men cezasının 2016-2018 yıllarındaki yönetimden kaynaklandığını söyledi. Ağaoğlu, "Ülkemiz yıllardır ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın" diye konuştu.
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