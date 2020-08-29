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    • 29.08.2020 12:43
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    'de transferde sıcak saatler! Giuliano geri dönüyor... | Fenerbahçe transfer haberleri

    Transfer döneminin flaş ekibi , eski yıldızını yeniden kadrosuna katmaya çok yakın... Fenerbahçe, 'ın Al Nassr takımına sattığı Brezilyalı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katıyor. Sarı Lacivertliler görüşmelerde sona geldi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

    Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi geliyor. Yaptığı transferlerle şampiyonluk için iddialı olan sarı lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Enner Valencia transferlerini resmen açıklamıştı.

    Fransız gazeteci Manu Longon, sarı lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 10.5 milyon euro bonservisle gönderilen Brezilyalı on numara Giuliano'nun, Fenerbahçe'ye geri dönmek üzere olduğunu yazdı.

    Suudi ekibi Al Nasr ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Giuliano, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 32 maça çıkıp 12 gol, 8 asistle oynadı.
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