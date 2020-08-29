Fransız gazeteci Manu Longon, sarı lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 10.5 milyon euro bonservisle gönderilen Brezilyalı on numara Giuliano'nun, Fenerbahçe'ye geri dönmek üzere olduğunu yazdı.