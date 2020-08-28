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    • 28.08.2020 23:11
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    için da devreye girdi! Babasıyla temasa geçtiler...

    Yıllardır formasını giydiği 'dan ayrılmaya karar veren Arjantinli yıldız Messi için , Inter ve 'nin ardından bir başka da devreye girdi. İşte transfer haberinin detayları...



    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'ten alınan tarihi yenilgi sonrası Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol kariyerinin tamamını sürdürdüğü Barcelona'dan ayrılma kararı aldı.



    Messi'nin bu kararının ardından Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi kadrosuna katmak için sıraya girdi. İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Inter ve Fransa'dan Paris Saint-Germain, Messi ile ilgilenen takımların başında geliyor.



    Bu transfer için son iddia ise Fransa'nın Lequipe gazetesinden geldi.



    Lequipe'te yer alan habere göre Serie A ekibi Juventus da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Messi'nin İngiliz ekibi Manchester City'ye gitmeye karar verdiğini ama Juventus'un da Jorge Messi ile görüştüğü bilgilerine yer verildi.



    Gazete, Juventus'un toplamda 11 Ballon d'Or ödülü alan Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisini bir araya getirmeyi amaçladığını da belirtti.
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    Haberler Spor Lionel Messi için Juventus da devreye girdi! Babasıyla temasa geçtiler...
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