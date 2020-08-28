



Lequipe'te yer alan habere göre Serie A ekibi Juventus da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Messi'nin İngiliz ekibi Manchester City'ye gitmeye karar verdiğini ama Juventus'un da Jorge Messi ile görüştüğü bilgilerine yer verildi.