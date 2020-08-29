Mert Hakan Yandaş ilk kez A Milli Takım’da

Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş ilk kez milli takıma çağrıldı. Milli Takım'a çağrıldı. Listede Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu yer almadı.
MCDONALD'S İLE ANLAŞMA YAPILDI
TFF ile McDonald's Türkiye arasında tüm Milli Takımları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. 2 yıl için yapılan sponsorluk anlaşması başta A Milli Takım olmak üzere tüm yaş kategorileri için geçerli olacak.
MCDONALD'S İLE ANLAŞMA YAPILDI
TFF ile McDonald's Türkiye arasında tüm Milli Takımları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. 2 yıl için yapılan sponsorluk anlaşması başta A Milli Takım olmak üzere tüm yaş kategorileri için geçerli olacak.