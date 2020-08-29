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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    ilk kez A Milli Takım’da

    'nde 3 'de 'ta ve 6 Eylül'de deplasmanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. 'nin yeni i ilk kez çağrıldı.

    Mert Hakan Yandaş ilk kez A Milli Takım’da
    Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin yeni i Mert Hakan Yandaş ilk kez çağrıldı. Milli Takım'a çağrıldı. Listede Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu yer almadı.




    MCDONALD'S İLE ANLAŞMA YAPILDI
    TFF ile McDonald's Türkiye arasında tüm Milli Takımları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. 2 yıl için yapılan sponsorluk anlaşması başta A Milli Takım olmak üzere tüm yaş kategorileri için geçerli olacak.
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