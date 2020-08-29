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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    2+1 yıllığına Rize’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi , dünyaca ünlü golcü 'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Remy imza töreninde ile de görüştüğünü söyledi.

    Loic Remy 2+1 yıllığına Rize’de
    Süper Lig ekibi , dünyaca ünlü golcü Loic Remy'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Remy imza töreninde ile de görüştüğünü söyledi. 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Bizim için zor bir sezon olacak ama başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    35'LİK RESMEN CHELSEA'DE
    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Silva, "'ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum" dedi.



    X-ALPS İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
    Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull XAlps'in 10. yılı için geri sayım devam ediyor. Başvuruların 31 Ağustos'a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları'nın yaklaşık 1000 kilometrelik kısmını geride bırakmaya çalışacak.

    VIP KOLTUKLAR 1 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR
    G.Saray'da 2020-2021 futbol sezonu koltuk satışı, 1 Eylül Salı günü başlayacak. Bilindiği gibi Ekim ayından itibaren stadın kapasitesinin yüzde 30'u taraftara açılacak.

    MONDRAGON INDEPENDİENTE İLE ANLAŞTI
    G.Saray'ın efsane kalecisi Faryd Mondragon, Arjantin ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu. 49 yaşındaki efsane Cimbom'da iki şampiyonluk gördü.

    KARTAL'DAN ÇİFT İDMAN
    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

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