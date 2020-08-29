Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü golcü Loic Remy'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Remy imza töreninde Fenerbahçe ile de görüştüğünü söyledi. 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Bizim için zor bir sezon olacak ama başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
35'LİK THİAGO SİLVA RESMEN CHELSEA'DE
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Silva, "Frank Lampard'ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum" dedi.
RED BULL X-ALPS İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull XAlps'in 10. yılı için geri sayım devam ediyor. Başvuruların 31 Ağustos'a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları'nın yaklaşık 1000 kilometrelik kısmını geride bırakmaya çalışacak.
VIP KOLTUKLAR 1 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR
G.Saray'da 2020-2021 futbol sezonu VIP koltuk satışı, 1 Eylül Salı günü başlayacak. Bilindiği gibi Ekim ayından itibaren stadın kapasitesinin yüzde 30'u taraftara açılacak.
MONDRAGON INDEPENDİENTE İLE ANLAŞTI
G.Saray'ın efsane kalecisi Faryd Mondragon, Arjantin ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu. 49 yaşındaki efsane Cimbom'da iki şampiyonluk gördü.
KARTAL'DAN ÇİFT İDMAN
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.
35'LİK THİAGO SİLVA RESMEN CHELSEA'DE
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Silva, "Frank Lampard'ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum" dedi.
RED BULL X-ALPS İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull XAlps'in 10. yılı için geri sayım devam ediyor. Başvuruların 31 Ağustos'a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları'nın yaklaşık 1000 kilometrelik kısmını geride bırakmaya çalışacak.
VIP KOLTUKLAR 1 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR
G.Saray'da 2020-2021 futbol sezonu VIP koltuk satışı, 1 Eylül Salı günü başlayacak. Bilindiği gibi Ekim ayından itibaren stadın kapasitesinin yüzde 30'u taraftara açılacak.
MONDRAGON INDEPENDİENTE İLE ANLAŞTI
G.Saray'ın efsane kalecisi Faryd Mondragon, Arjantin ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu. 49 yaşındaki efsane Cimbom'da iki şampiyonluk gördü.
KARTAL'DAN ÇİFT İDMAN
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.