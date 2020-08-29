Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor maçın 6. dakikasında Salih Uçan'ın frikiten attığı golle 1-0 öne geçti. 37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla karşılamada Fenerbahçe'ye eşitliği getirdi: 1-1. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 bitti. Fenerbahçe'de Garry Rodrigues maçın 63. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Rodrigues'in durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.