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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    'nda ile berabere kaldı

    hazırlıkları kapsamında , kampındaki hazırlık maçında Alanya ile Salih ve Ferdi’nin karşılıklı golleri ile berabere kaldı.

    Topuk’ta kazanan yok
    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile , Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor maçın 6. dakikasında 'ın frikiten attığı golle 1-0 öne geçti. 37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla karşılamada Fenerbahçe'ye eşitliği getirdi: 1-1. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 bitti. Fenerbahçe'de Garry Rodrigues maçın 63. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Rodrigues'in durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.
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