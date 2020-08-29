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    • 29.08.2020 20:35
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    Futbolcu : 'da, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var!

    'den bu sezon ayrılan lı futbolcu , Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu. Elia, 'Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah' dedi. Başka bir şey konuşmadık' ifadelerini kullandı. Elia, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var." şeklinde konuştu.

    O fotoğrafla ilgili anısını paylaştı

    Medipol Başakşehir'de 3 sezon forma giydikten sonra Utrecht'e imza atan Eljero Elia, şampiyonluk sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Hollanda'da konuştu.

    'GÜZEL ÇOCUKLARIN VAR, MAŞALLAH' DEDİ
    Kendisine kızanlar olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah" dedi. Başka bir şey konuşmadık. Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.
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