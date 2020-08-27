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    • 27.08.2020 21:28
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    Trabzonspor'dan kripto para hamlesi: 5 yıllık anlaşma sağladı

    Kripto para dünyasına adım atan Trabzonspor, KAP'a yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Trabzonspor, şirketi ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

    Trabzonspor'dan kripto para hamlesi

    Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla taraftarlarına yönelik, 5 yıllık bir kripto token ihracında bulunacağını duyurdu.

    Trabzonspor Kulübü, şirketi ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık anlaşma yapıldığını bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan 'TRA Token'ların arz başlangıç fiyatı 8 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verdi.

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