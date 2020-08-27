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    • 27.08.2020 21:49
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    1.Lig fikstürü belli oldu!

    () Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan , yönetim kurulu üyesi , genel sekreter , maç planlama müdürü , kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

    TFF 1.Lig fikstürü belli oldu!

    () Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan , yönetim kurulu üyesi , genel sekreter , maç planlama müdürü , kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

    Açılış konuşmasını yapan Yılmaz Büyükaydın, "Pandemi sürecinde ülkemiz için kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik birçok etkinlik planlıyoruz. Onlara futbol aracağılıyla moral vermek ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Uzun bir sezonu pandemiye rağmen başarıyla tamamladık. Futbolun geri dönüşü için sağlık kurulumuz da çok önemli bir protokol hazırladı. Onların çalışmaları futbolun gelecek sezon da oynanması için bize ışık tutacaktır. Taraftarın olmadığı karşılaşmaların futbol coşkusuna olumsuz etkileri oluyor. Hedefimiz, insan sağlığını gözeterek taraftarları takımlarıyla buluşturmak. Ekim ayında düşük kapasiteyle de olsa taraftarlar maçları izleyebilecek." ifadelerini kullandı.

    Planlamaya göre 1. Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

    İLK HAFTANIN PROGRAMI
    TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

    Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Adanaspor-İstanbulspor

    Osmanlıspor-Eskişehirspor

    Altay-Yılport

    Boluspor-Ankara Keçiörengücü

    Bursaspor-Adana Demirspor

    Menemenspor-Altınordu

    Balıkesirspor-Giresunspor

    Akhisarspor-Tuzlaspor

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