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    • 27.08.2020 17:10
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    • 27.08.2020 17:10
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    ertelendi mi? edildi?

    ertelendi mi? Basketbolun zirvesi olarak gösterilen NBA’de play-off sezonu sürerken oyuncular boykotu tartışmaya başladı. ABD’de siyahilere karşı polis şiddetini protesto etmek amacıyla dün gece oynanması gereken maçlarda takımlar sahaya çıkmadı. Bu akşam ve diğer günlerde oynanacak maçların oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, ? ?

    NBA maçları ertelendi mi? NBA maçları iptal mi edildi?

    NBA maçları ertelendi mi? NBA maçları iptal mi? 2020 NBA sezonunda play-off heyecanına boykot damgası vuruldu. ABD'de süren ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle NBA oyuncuları boykot kararı almaya hazırlanıyor. Peki, NBA maçları ertelendi mi?

    NBA MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

    NBA yönetimi, Jacob Blake için yapılan boykot açıklamalarının ardından bu geceki müsabakaların ertelendiğini açıkladı.

    NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçları öncesinde 4 takımın basketbolcuları, boykot kararı uygulayacaklarını açıklamıştı.

    Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.

    NBA MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Bu yıl daha önce koronavirüs nedeniyle dört ay askıya alınan NBA sezonundaki aranın ne kadar süreceğine bu kez oyuncular karar verecek.

    NBA oyuncuları ve koçlar, tüm takımların kamp yaptığı Orlando'daki bir otelde bir araya geldi. Üç saatlik toplantıda, bir sonraki adımın ne olacağını ele alan oyuncu ve antrenörler sezona devam edilip edilmemesi konusunu da görüştü. Associated Press'e konuşan bir kaynak, oyuncu ve koçların henüz bir konsensüse varamadığını söyledi.
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