NBA maçları ertelendi mi? NBA maçları iptal mi edildi?

Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.

NBA MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bu yıl daha önce koronavirüs nedeniyle dört ay askıya alınan NBA sezonundaki aranın ne kadar süreceğine bu kez oyuncular karar verecek.

NBA oyuncuları ve koçlar, tüm takımların kamp yaptığı Orlando'daki bir otelde bir araya geldi. Üç saatlik toplantıda, bir sonraki adımın ne olacağını ele alan oyuncu ve antrenörler sezona devam edilip edilmemesi konusunu da görüştü. Associated Press'e konuşan bir kaynak, oyuncu ve koçların henüz bir konsensüse varamadığını söyledi.