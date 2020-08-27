



ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletini vurmaya başlayan Laura Kasırgası'yla ilgili bilgi almak için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı bir heyetle başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret ederek burada brifing aldı.

Kasırgayla ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Trump, cumartesi ya da pazar günü kasırgadan etkilenen Teksas ve Louisiana eyaletlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Trump, yerel saatle bu akşam Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yapacağı başkanlığa kabul konuşmasını da kasırga nedeniyle ertelemeyi düşündüğünü dile getirse de daha sonra böyle bir şeye gerek görmediklerini ve konuşmasını planlandığı şekilde yapacağını kaydetti.