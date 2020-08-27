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    • 27.08.2020 16:27
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    Son dakika: 'da koronavirüs depremi! Testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre , yaptığı açıklamada basketbol takımından bir oyuncunun 25 Ağustos'ta yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

    G.Saray'da korona depremi! Testi pozitif çıktı

    , yaptığı açıklamada basketbol takımından bir oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
    Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

    Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Galatasaray Kulübü

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