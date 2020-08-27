Galatasaray, yaptığı açıklamada basketbol takımından bir oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü