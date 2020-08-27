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    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
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    'dan 'a mesaj! "Seve seve gelirim"

    önünde alınan 3-1’lik yenilgi sonrası ’ne katılma hakkını kaybeden forvet ine yöneldi. Larin’in gol atmasına rağmen hücumda ağır kalması nedeniyle takıma mutlaka bir golcü almak isteyen yönetim arayışlarını sürdürürken eski Beşiktaşlı oyunculardan yönetime haber gönderdi. Porto’da düşünülmeyen Kamerunlu futbolcunun, “Kulübümle olan bonservisimi halletmeye çalışıyorum. Seve seve gelirim. Beşiktaş’ta yeniden oynamak benim için onurdur” dediği öne sürüldü.

    Seve seve gelirim

    önünde alınan 3-1'lik yenilgi sonrası 'ne katılma hakkını kaybeden forvet ine yöneldi. Larin'in gol atmasına rağmen hücumda ağır kalması nedeniyle takıma mutlaka bir golcü almak isteyen yönetim arayışlarını sürdürürken eski Beşiktaşlı oyunculardan yönetime haber gönderdi. Porto'da düşünülmeyen Kamerunlu futbolcunun, "Kulübümle olan bonservisimi halletmeye çalışıyorum. Seve seve gelirim. Beşiktaş'ta yeniden oynamak benim için onurdur" dediği öne sürüldü.

    Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Aboubakar'ın durumunu masaya yatırma kararı aldığı ortaya çıktı. Golcü oyuncuya sağlık durumunun iyi olması durumunda sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında.

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