Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.08.2020 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 14:04
    ABONE OL

    'dan Türk hakeme görev

    , FIFA kokartlı hakem 'i 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan FK Kukesi - Slavia Sofia UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasına atadı.

    FIFA kokartlı hakem , Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Arena Kombetare Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

    Ayrıca UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsrail'in M.Haifa ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımları arasında aynı tarihte oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor UEFA'dan Türk hakeme görev
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri