Mauricio Lemos, imzanın ardından yaptığı açıklamada ''Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenen herkese, kaptanımız Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp ve taraftara sahip olduğumuzu biliyorum.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise ''Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık.'' dedi.