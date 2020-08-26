Fenerbahçe'de Lemos'un yanına sürpriz isim

LACROİX'YI ALDILAR

Ardından defansın merkezine yapılacak ikinci takviye için kollar sıvanacak. Bu konuda favori Marcel Tisserand. Kongolu yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Wolfsburg de oyuncuyu Fenerbahçe'ye göndermeye 'evet' dedi. Almanlar, dün Tisserand'ın yerine düşündükleri Maxence Lacroix transferini tamamladı. Şimdi Fenerbahçe ile Wolfsburg son bir görüşme yapacak.