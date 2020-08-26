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    • 26.08.2020 12:31
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    'de son dakika... Yeni transfer 'nın 'a geleceği saat belli oldu

    'de son dakika transfer haberi... Kosovalı golcüsü 'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe için 'a geliyor. A Spor'un haberine göre; Yıldız futbolcu bu akşam saat 22:50'de İstanbul'da olacak.

    Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.

    A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

    İSTANBUL'A GELİYOR
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ekvadorlu golcü, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.50'de İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

    Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.
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