Messi transfer mi oldu? Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı açıklandı mı?

Messi transfer mi oldu? Messi yeni takımı açıklandı mı? Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi ile Barcelona arasında köprüler atıldı. İspanyol medyasında Messi'nin Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edildi. Barcelona bu iddiayı doğrularken Messi'nin geleceği merak ediliyor. Peki, Messi yeni takım açıklandı mı? Messi transfer mi oldu? İşte detaylar…

BEDELSİZ Mİ GİDECEK?

Messi'nin Katalan kulübü ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Konuyu böylesine krize dönüştüren olay Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı. İspanyol basınında, Lionel Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.