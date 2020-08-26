Messi transfer mi oldu? Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı açıklandı mı?

Messi transfer mi oldu? Messi yeni takımı açıklandı mı? Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi ile Barcelona arasında köprüler atıldı. İspanyol medyasında Messi'nin Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edildi. Barcelona bu iddiayı doğrularken Messi'nin geleceği merak ediliyor. Peki, Messi yeni takım açıklandı mı? Messi transfer mi oldu? İşte detaylar…
BEDELSİZ Mİ GİDECEK?
Messi'nin Katalan kulübü ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Konuyu böylesine krize dönüştüren olay Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı. İspanyol basınında, Lionel Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.
İSTİFA İDDİASI GELDİ!
Bayern Münih maçı sonrasında yönetimi eleştiren ve daha öncesinde de yönetimin değişmesi gerektiğini savunan Arjantinli yıldız, bugün yöneticilere takımdan ayrılma kararı aldığını iletmişti. Bu gelişme üzerine kulüp binası önüne gelen Barcelonalı taraftarlar da Başkan Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı.
Yaşanan gelişmelerin ardından İspanyol basını, Bartomeu'nun istifa kararı aldığını iddia etti. Barcelona taraftarı, Bartomeu'nun istifa etmesi halinde Messi'nin takımda kalmaya karar vereceğini düşünüyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Barcelona Başkanı Bartomeu bir İspanyol yayın kuruluşuna istifa etmediğini açıkladı.
MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?
İspanyol basınına göre Manchester United ve PSG de 33 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Inter'in de Messi ile anlaşmak için favoriler arasında olduğu belirtiliyor.
Messi uzun yıllardır İngiltere futbolunu yakından takip ediyor. En yakın iki arkadaşı Sergio Aguero ve Cesc Fabregas uzun yıllar EPL'de top koşturdu. Bu nedenle akla gelen ilk ihtimal Pep Guardiola'nın takımı City. Messi sadece Pep değil yardımcıları Ferran Soriano ve Txiki Begiristain ile de çok yakın. Ayrıca City Messi'nin yüklü maaşını karşılayabilecek az sayıda kulüpten biri. Ayrıca Guardiola Messi'nin yeniden parlayacağı bir takım şablonu yaratabilecek bir hoca olduğuna kimsenin şüphesi yok.