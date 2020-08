Fatih’in sondajı! | Bordo-Mavi büyüteç

Son günlerde Fatih'ler Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Gururumuzu kabartan, bayrağımızı arşa çeken Fatih Gemisi uzun sondaj çalışmaları neticesinde Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz buldu.

Türkiye bunun gururunu yaşarken bir başka Fatih, 'değişik' bir sondajla gündemine oturdu.

Fatih Altaylı, bir finans kanalında yaptığı spor programında kendince Trabzonspor ve Galatasaray camialarına "sondaj" yapmaya çalıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e pervasızca sözler sarf eden Fatih Altaylı'ya Trabzonspor'dan unutulmayacak bir cevap geldi.

Aslında Trabzonspor Kulübü'nün "Turgay Ciner'in sahibi olduğu Fatih Altaylı" sözleri her şeyin özeti. Tabii anlayabilen, anlayıp ar duygusu yaşayabilenler için!

Fatih Altaylı, kendince Galatasaray camiasına yön vermeye çalışıyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin başını çektiği 'limitsizlik' ortaklığı karşısında güçlü bir birliktelik oluşturmasına tepki gösteriyor. Sahibi Turgay Ciner'e de şirin gözükmek için 'cin' olmadan adam çarpmaya çalışıyor, Kasımpaşa Kulübü üzerinden Trabzonspor'u hedef alıyor.

Kâh elindeki telefondan, kâh eline tutuşturulan kağıttan kendisine verilen notları "bilgi" diyerek insanlara sunuyor.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamadan Fatih Altaylı'nın ne menajerin adını ne verilen veya verilmeyen paraları ne belgeleri ne doğruları ne de gerçekleri bilmediği anlaşılıyor.

Biliyorsunuz, Fatih Gemimiz 9. sondajında doğalgazı buldu.

Ha gayret Fatih… 'Limitsizlik' sondajına devam! Bu sefer olmadı ama belki başka sefere 'limiti' bulursun!

BORDO-MAVİ BÜYÜTEÇ