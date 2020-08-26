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    • 26.08.2020 22:37
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    2020-2021 yeni sezon fikstürü Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? İşte derbi tarihleri

    Son dakika haberi... 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. () Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde derbi tarihleri de belli oldu. Peki, Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? Süper Lig'de yeni sezonda 14. haftadan itibaren toplam 9 kez hafta içi maçları da oynanacak. Her takımın iki hafta bay (maç yapmadan) geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.

    Süper lig yeni sezon fikstürü Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta?

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sona erdi. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.
    Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek. Özellikle 4 büyüklerin kendi aralarında oynayacakları derbi mücadelelerin hangi hafta oynanacağı sorgulanıyor. Peki, Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde?


    SEZON TAKVİMİ ÖZETİ

    Başlangıç: 11 Eylül 2020

    İlk yarı bitiş: 24 Ocak 2021

    İkinci yarı başlangıç: 29 Ocak 2021

    Sezon sonu: 16 Mayıs 2021

    1. HAFTA

    Ankaragücü - Erzurumspor

    Sivasspor - Alanyaspor

    Kayserispor - Kasımpaşa

    Rizespor - Fenerbahçe

    Hatayspor - Başakşehir

    Galatasaray - Gaziantep

    Karagümrük - Malatyaspor

    Göztepe - Denizlispor

    Trabzonspor - Beşiktaş

    Antalyaspor - Gençlerbirliği

    DERBİ HAFTALARI

    3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

    6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

    10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

    15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

    19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

    HASAN AKINCIOĞLU KONUŞTU

    TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken koronavirüs salgınının bitip eski günlere yeniden kavuşulacağını ifade etti. Pandemi döneminde yoğun çalışma gerçekleştiren sağlık personellerine teşekkür eden Hasan Akıncıoğlu, "Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu´nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz. Dün yaptığımız toplantıda ekim ayından itibaren statların kapasitesinin yüzde 30´u kadar seyirci alma yönünde karar aldık. Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi değer katmak. Futbol ailesi olarak değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız" dedi.
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    Haberler Spor 2020-2021 Süper Lig yeni sezon fikstürü Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde? İşte derbi tarihleri
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