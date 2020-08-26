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HASAN AKINCIOĞLU KONUŞTU

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken koronavirüs salgınının bitip eski günlere yeniden kavuşulacağını ifade etti. Pandemi döneminde yoğun çalışma gerçekleştiren sağlık personellerine teşekkür eden Hasan Akıncıoğlu, "Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu´nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz. Dün yaptığımız toplantıda ekim ayından itibaren statların kapasitesinin yüzde 30´u kadar seyirci alma yönünde karar aldık. Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi değer katmak. Futbol ailesi olarak değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız" dedi.