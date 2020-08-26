Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sona erdi. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.
Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek. Özellikle 4 büyüklerin kendi aralarında oynayacakları derbi mücadelelerin hangi hafta oynanacağı sorgulanıyor. Peki, Derbiler kaçıncı hafta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, kimin evinde?
SEZON TAKVİMİ ÖZETİ
Başlangıç: 11 Eylül 2020
İlk yarı bitiş: 24 Ocak 2021
İkinci yarı başlangıç: 29 Ocak 2021
Sezon sonu: 16 Mayıs 2021
1. HAFTA
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep
Karagümrük - Malatyaspor
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği
DERBİ HAFTALARI
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray
HASAN AKINCIOĞLU KONUŞTU
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken koronavirüs salgınının bitip eski günlere yeniden kavuşulacağını ifade etti. Pandemi döneminde yoğun çalışma gerçekleştiren sağlık personellerine teşekkür eden Hasan Akıncıoğlu, "Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu´nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz. Dün yaptığımız toplantıda ekim ayından itibaren statların kapasitesinin yüzde 30´u kadar seyirci alma yönünde karar aldık. Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi değer katmak. Futbol ailesi olarak değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız" dedi.