Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek.
İlk hafta Konyaspor'un maç yapmadan 'bay' geçeceği sezonda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bay geçeceği haftalar belli oldu.
Beşiktaş: 5.hafta (BAY)
Galatasaray: 12.hafta (BAY)
Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)
Trabzonspor: 18.hafta (BAY)
SÜPER LİG'DE FİKSTÜR
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 3, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 10, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 19. haftalarda oynanacak.
Trabzonspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 1, M. Başakşehir'i 5, Galatasaray'ı 15. haftada konuk edecek, Fenerbahçe'ye ise 4. hafta konuk olacak.
Süper Lig'in ilk yarısında şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2. haftada ağırlayacak, Beşiktaş'a 9, Fenerbahçe'ye 14. haftada konuk olacak.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor-BAY