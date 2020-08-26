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    • 26.08.2020 23:01
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    , , ve hangi haftalarda bay geçecek?

    'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar...



    Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.



    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek.

    İlk hafta Konyaspor'un maç yapmadan 'bay' geçeceği sezonda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bay geçeceği haftalar belli oldu.

    Beşiktaş: 5.hafta (BAY)

    Galatasaray: 12.hafta (BAY)

    Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)

    Trabzonspor: 18.hafta (BAY)



    SÜPER LİG'DE FİKSTÜR
    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

    Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 3, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 10, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 19. haftalarda oynanacak.

    Trabzonspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 1, M. Başakşehir'i 5, Galatasaray'ı 15. haftada konuk edecek, Fenerbahçe'ye ise 4. hafta konuk olacak.

    Süper Lig'in ilk yarısında şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2. haftada ağırlayacak, Beşiktaş'a 9, Fenerbahçe'ye 14. haftada konuk olacak.

    İLK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

    MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

    Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

    Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

    Hatayspor-Medipol Başakşehir

    Galatasaray-Gaziantep FK

    Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor

    Göztepe-Yukatel Denizlispor

    Trabzonspor-Beşiktaş

    Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

    İttifak Holding Konyaspor-BAY
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    Haberler Spor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hangi haftalarda bay geçecek?
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