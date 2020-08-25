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    • 25.08.2020 13:14
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    : yeni Başkanı'nı duyurdu

    haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (), Zekeriya Alp'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu () Başkanlığı'na 'nın getirildiğini açıkladı.

    TFF yeni MHK Başkanı'nı duyurdu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Zekeriya Alp'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.

    İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
    TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

    Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

    BAŞKAN
    SERDAR TATLI

    ÜYELER
    METİN TOKAT
    EROL ERSOY
    KADİR TOZLU
    MAHMUT ÇETİNER
    MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
    HİKMET ÖKSÜZOĞLU
    AHMET ERDOĞAN
    NEDİM GÖKLÜ



    SERDAR TATLI KİMDİR?
    MHK Başkanı olan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı, hakemlik görevi sürecinde 1992-1996 yılları arasında 2. Lig maçlarında görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında 1. Lig maçlarında da görev alan Tatlı, 1997-2006 tarihleri arasında ise Süper Lig karşılaşmalarında da düdük çalmaya başladı.

    Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.
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