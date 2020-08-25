



SERDAR TATLI KİMDİR?

MHK Başkanı olan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı, hakemlik görevi sürecinde 1992-1996 yılları arasında 2. Lig maçlarında görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında 1. Lig maçlarında da görev alan Tatlı, 1997-2006 tarihleri arasında ise Süper Lig karşılaşmalarında da düdük çalmaya başladı.

Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.