Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Zekeriya Alp'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ
SERDAR TATLI KİMDİR?
MHK Başkanı olan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı, hakemlik görevi sürecinde 1992-1996 yılları arasında 2. Lig maçlarında görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında 1. Lig maçlarında da görev alan Tatlı, 1997-2006 tarihleri arasında ise Süper Lig karşılaşmalarında da düdük çalmaya başladı.
Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.