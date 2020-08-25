Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? 2000'li yılların başında Türkiye'ye gelen Formula 1 heyecanı yeniden başlıyor. 9 yıl aradan sonra Formula 1 yeniden Türkiye'de olacak. Pandemi nedeniyle özel bir sezon düzenleyen FIA, 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye Grand Prix'i için onay verdi. Peki, Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!

FORMULA 1 BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Biletler henüz satışa çıkmadı. 2020 Türkiye Grand Prix'inin seyircili mi seyircisiz mi olacağı şu an için belirsiz. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.