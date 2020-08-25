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    • 25.08.2020 12:34
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    biletleri satışa çıktı mı? fiyatları ne kadar?

    9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye gelecek biletleri satışa çıktı mı? fiyatları ne kadar? Motor sporları sevenleri heyecanlandıran haber resmileşti. Uzun süredir yeniden Türkiye’ye gelmesi beklenen Formula 1 yarışları için mutlu haber geldi. 13-15 Kasım tarihleri arasında Formula 1 Türkiye Grand Prix’i yapılacak. Yarışı yerinde izlemek isteyenler ne kadar sorusuna yanıt arıyor. ?

    Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

    Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? 2000'li yılların başında Türkiye'ye gelen Formula 1 heyecanı yeniden başlıyor. 9 yıl aradan sonra Formula 1 yeniden Türkiye'de olacak. Pandemi nedeniyle özel bir sezon düzenleyen FIA, 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye Grand Prix'i için onay verdi. Peki, Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!

    FORMULA 1 BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

    Biletler henüz satışa çıkmadı. 2020 Türkiye Grand Prix'inin seyircili mi seyircisiz mi olacağı şu an için belirsiz. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Yarışın seyircili olması halinde biletlerin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şu şekildeydi:

    Super Gold: 493,00 YTL

    Super Gold Jr.: 246,50 YTL

    Gold 1: 450,50 YTL

    Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

    Gold 2: 391,00 YTL

    Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

    Silver 1: 306,00 YTL

    Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

    Silver 2: 255,00 YTL

    Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

    Silver 3: 212,50 YTL

    Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

    Bronze: 144,50 YTL

    Bronze Jr.: 72,25 YTL

    Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

    63.75 YTL)

    Açık Alan Jr.: 38,25 YTL
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