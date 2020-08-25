Serdar Tatlı kimdir? MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli? Serdar Tatlı kariyeri!

MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kim, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları merak ediliyor. Eski hakem Serdar Tatlı, 9 sezon boyunca Süper Lig'de görev yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.

SERDAR TATLI KİMDİR?

24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da dünya gelen Serdar Tatlı, şu an 54 yaşında. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini üstlendi.