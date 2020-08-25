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    • 25.08.2020 15:21
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    kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli? !

    kimdir, kaç yaşında, nereli? merak konusu oldu. TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendi. ise Serdar Tatlı oldu. Asıl mesleği memurluk olan Serdar Tatlı, 1988’de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başlamıştı. İşte Serdar Tatlı hakkında merak edilen bilgiler!

    Serdar Tatlı kimdir? MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli? Serdar Tatlı kariyeri!

    MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kim, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları merak ediliyor. Eski hakem Serdar Tatlı, 9 sezon boyunca Süper Lig'de görev yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.

    SERDAR TATLI KİMDİR?

    24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da dünya gelen Serdar Tatlı, şu an 54 yaşında. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini üstlendi.

    1997-1998 sezonunda Süper Lig'de hakemlik yapmaya başlayan Tatlı, 9 sezon boyunca Türkiye'nin en üst düzel futbol ligi olan Süper Lig'de 119 maç yönetti. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babasıdır. Serdar Tatlı, İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

    MHK ÜYELERİ KİMLER OLDU?

    Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

    BAŞKAN

    SERDAR TATLI

    ÜYELER

    METİN TOKAT (Başkan Vekili)
    EROL ERSOY
    KADİR TOZLU
    MAHMUT ÇETİNER
    MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
    HİKMET ÖKSÜZOĞLU
    AHMET ERDOĞAN
    NEDİM GÖKLÜ
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    Haberler Spor Serdar Tatlı kimdir? MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli? Serdar Tatlı kariyeri!
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