Serdar Tatlı kimdir? MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli? Serdar Tatlı kariyeri!

MHK yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kim, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları merak ediliyor. Eski hakem Serdar Tatlı, 9 sezon boyunca Süper Lig'de görev yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.
SERDAR TATLI KİMDİR?
24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da dünya gelen Serdar Tatlı, şu an 54 yaşında. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini üstlendi.
1997-1998 sezonunda Süper Lig'de hakemlik yapmaya başlayan Tatlı, 9 sezon boyunca Türkiye'nin en üst düzel futbol ligi olan Süper Lig'de 119 maç yönetti. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babasıdır. Serdar Tatlı, İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.
MHK ÜYELERİ KİMLER OLDU?
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT (Başkan Vekili)
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ