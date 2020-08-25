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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    Hatayspor ’la 2 yıllık sözleşme yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Hatayspor, 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Çamoğlu’nu kadrosuna kattı. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Burak Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Burak Can son olarak Karlsruhe takımında oynuyordu.

    Hatayspor Burak Can’la 2 yıllık sözleşme yaptı

    Hatayspor, 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Çamoğlu'nu kadrosuna kattı. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Burak Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Burak Can son olarak Karlsruhe takımında oynuyordu.

    SENEGALLİ GOLCÜ NDIAYE'Yİ KAPTI
    Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve 'ın Aris takımında Ideye ile sözleşme imzalaya Göztepe, 4'üncü takviyesini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvatistan temsilcisi Gorica'nın Senegalli forveti Cherif Ndiaye'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

    FK'DAN YAPAY ZEKA TRANSFERİ
    Başakşehir, Monilabb Dijital Platformu ile işbirliği protokolüne imza attı. IBFK LAB bünyesindeki ölçüm ve analizlerin Yapay Zeka modelleri ile desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilebilmesi adına işbirliğine gidildi. Yapılan anlaşma ayrıca oyuncuların sağlık ve performansına etki eden tüm verilerin kontrolünü sağlamayı da hedeflemekte.

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