Hatayspor, 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Burak Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Burak Can son olarak Karlsruhe takımında oynuyordu.

GÖZTEPE SENEGALLİ GOLCÜ NDIAYE'Yİ KAPTI

Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve Yunanistan'ın Aris takımında Ideye ile sözleşme imzalaya Göztepe, 4'üncü takviyesini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvatistan temsilcisi Gorica'nın Senegalli forveti Cherif Ndiaye'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

BAŞAKŞEHİR FK'DAN YAPAY ZEKA TRANSFERİ

Başakşehir, Monilabb Dijital Platformu ile işbirliği protokolüne imza attı. IBFK LAB bünyesindeki ölçüm ve analizlerin Yapay Zeka modelleri ile desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilebilmesi adına işbirliğine gidildi. Yapılan anlaşma ayrıca oyuncuların sağlık ve performansına etki eden tüm verilerin kontrolünü sağlamayı da hedeflemekte.