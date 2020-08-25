Formula 1 İstanbul Grand Prix'i 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Formula 1'de bu sezon 17 farklı yarışın olacağı resmileşti. Türkiye, 13-15 Kasım tarihlerinde F1'e ev sahipliği yapacak. İstanbul Grand Prix'i böylece tekrar Formula 1'deki yerini almış oldu.



