Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 yenmesinin ardından Paris sokakları karıştı. Karşılaşmayı izlemek için Parc de Princes Stadı ve etrafında toplanan taraftarlar 90 dakikanın bitiminin ardından büyük olaylar çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış etmediği gözlenen taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı.

Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı. Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alınırken, maske takmayan 404 kişiye ceza kesildi.