Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    kazandı sokakları karıştı

    ’in finalinde ’yi 1-0 yenmesinin ardından sokakları karıştı. Karşılaşmayı izlemek için Parc de ve etrafında toplanan taraftarlar 90 dakikanın bitiminin ardından büyük olaylar çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış etmediği gözlenen taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında lar yaşandı.

    Bayern kazandı Paris karıştı

    'in finalinde 'yi 1-0 yenmesinin ardından sokakları karıştı. Karşılaşmayı izlemek için Parc de ve etrafında toplanan taraftarlar 90 dakikanın bitiminin ardından büyük olaylar çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış etmediği gözlenen taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında lar yaşandı.

    Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı. Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alınırken, maske takmayan 404 kişiye ceza kesildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Bayern Münih kazandı Paris sokakları karıştı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri