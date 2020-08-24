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    • 25.08.2020 00:03
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    Son dakika: ve ekibinin istifasının ardından yeni kadrosu belli oldu

    ve ekibinin istifasının ardından Yeni kadrosu belli oldu... 'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili olacak.

    Yeni MHK kadrosu belli oldu

    ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki 'na çevrildi. () yönetimi yarın toplanarak yeni 'yı atayacak.

    DHA'da yer alan bilgiye göre, 'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili olacak.

    MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor:

    Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, , , , Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

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