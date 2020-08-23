BAYERN MÜNİH 11. FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti. Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Bayern Münih ile PSG 9.randevuda. Daha önceki maçlar Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanmış ve 8 maçın 5'ini PSG kazanırken kalan 3 maçtan galip ayrılan taraf Bayern Münih olmuştu.

*Devler Ligi'nde ilk finalini oynayan son 6 takım kupayı kazanamadı. Bunu başaran son ekip ise 1997'de Juventus'u yenerek şampiyon olan Borussia Dortmund'du.

*Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 karşılaşmada 42 gole imzasını attı.

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