CANLI İZLE - Şampiyonlar Ligi finalinde PSG Bayern Münih maçı ile kupa sahibini buluyor. Kupanın favorisi olarak gösterilen Bayern Münih bu kez zorlu rakipleri birer birer eleyen PSG ile mücadele edecek. Galatasaray'ın grubundan çıkarak finale kadar yükselen PSG, Dortmund, Atalanta ve Leipzig'i eleyerek finale yükselmişti. Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla geçen Bayern Münih ise Lyon, Chelsea ve Barcelona'yı saf dışı bırakmıştı. Müsabaka öncesi PSG'de Navas ve Veratti'nin durumu belirsizliğini korurken Alman ekibinde ise Boateng'in durumu maç saatinde netleşecek. Peki, Paris Saint-Germain-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?
CANLI İZLE - Bein Sports Bayern Münih PGS final maçı izle!
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İZLENECEK?
Şampiyonlar Ligi final mücadelesiyle ilgili şifresiz ve canlı yayın müjdesi geçtiğimiz günlerde gelmişti. 23 Ağustos 2020 Pazar günü Türkiye saati ile saat 22:00'de oynanacak olan maç Bein Sports Haber üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.
Müsabaka sonunda 2020 sezonunun Şampiyonlar Ligi kupasının kazananı ortaya çıkmış olacak.
PARIS SAINT-GERMAIN-BAYERN MÜNİH MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Paris Saint-Germain: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Verratti (Herrera), Marquinhos, Paredes (Verratti) – Di Maria, Mbappe, Neymar
Bayern Münih: Neuer – Kimmich, Boateng (Süle), Alaba, Davies – Thiago Alcantara, Goretzka – Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski
1.7 MİLYAR EURO DEĞERİNDE FİNAL
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.7 milyar Euro'yu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801.45 milyon, Bayern Münih'in ise 928.55 milyon Euro oldu. Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor. PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon Euro'luk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon Euro'luk tahmini piyasa değerine sahip.
BAYERN MÜNİH 11. FİNALİNDE
Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti. Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*Bayern Münih ile PSG 9.randevuda. Daha önceki maçlar Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanmış ve 8 maçın 5'ini PSG kazanırken kalan 3 maçtan galip ayrılan taraf Bayern Münih olmuştu.
*Devler Ligi'nde ilk finalini oynayan son 6 takım kupayı kazanamadı. Bunu başaran son ekip ise 1997'de Juventus'u yenerek şampiyon olan Borussia Dortmund'du.
*Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 karşılaşmada 42 gole imzasını attı.
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