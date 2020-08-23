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    • 23.08.2020 20:07
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    Başkanı iddialarına son noktayı koydu! Koita ile görüştük

    Başkanı katıldığı canlı yayın programında gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. ’da oynayan 29 yaşındaki Fransız golcü Koita ile görüştüklerine dair çıkan iddiaları kabul eden Çebi, Koita ile görüştüklerini fakat Kasımpaşa’nın golcü oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ifade etti.

    Başkan Çebi Koita idddialarını kabul etti

    Kulübü Başkanı , Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Yabancı oyuncuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

    "GÖNDERİRSEK ALACAĞIZ"
    Harcama limitinin dolduğunu ve yapılabilmesi için oyuncu gönderilmesi gerektiğini vurgulayan 61 yaşındaki yönetici, "Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek." dedi.

    Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" diye konuştu.

    GÖKHAN TÖRE VE KOITA AÇIKLAMASI
    Çebi, Beşiktaş ile adı anılan ve 'nın golcüsü Koita ile ilgili ise, ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' şeklinde konuştu.

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