Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.08.2020 19:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2020 19:19
    ABONE OL

    'na yapılan Kovid-19 testinde 1 kişi pozitif çıktı

    oyuncuları, teknik ekip, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışanlar Kovid-19 testinden geçirildi. 1 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

    Galatasaray'da koronavirüs şoku

    oyuncuları, teknik ekip, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışanlar Kovid-19 testinden geçirildi. 1 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

    Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla 21 Ağustos Cuma günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yapılan Kovid-19 testinde 1 kişi pozitif çıktı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri