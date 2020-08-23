Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik ekip, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışanlar Kovid-19 testinden geçirildi. 1 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla 21 Ağustos Cuma günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."