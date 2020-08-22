Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sevilla ligi! 6.kez kupayı kazandılar...

    Inter’in ve ile bulduğu gollere De (2) ve Claors’la yanıt veren Sevilla 6. kez çıktığı finalinde 6. kez mutlu sona uşlaarak yeni bir tarih yazdı

    UEFA Sevilla ligi!
    UEFA Kupası Sevilla'nın... Dün Almanya'nın Köln kentinde oynanan finalde İtalyan ekibi Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, kupayı müzesine götürerek çıktığı 6. finalden de mutlu sonla ayrılmayı başardı. Inter, 5. dakikada 'nun penaltısi ile öne geçerken Sevilla, 12'de De ile eşitliği sağladı. 33'te bir kez daha sahne alan De Jong, Sevilla'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Inter, 35'te 'le 2-2'yi yakaladı.

    SON SÖZ DIEGO 'TAN
    74'TE     Diego Carlos'un röveşatası Lukaku'ya da çarparak ağlara gitti ve Sevilla maçı 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

    BİR SEVİLLA KLASİĞİ - İLKER YAĞCIOĞLU
    Daha önce oynadığı 5 Avrupa Ligi finalini de kazananan ve bunun öz güveni ile dünkü Inter maçına çıkan Sevilla, abone olduğu kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. Lukaku'nun penaltı golüyle geriye düşmesine rağmen sahada motivasyonunu kaybetmeyen Sevilla, De Jong'la önce eşitliği sonra da üstünlüğü yakaladı. Inter de bu gole iki dakika sonra Godin ile yanıt vererek maça ortak oldu. İkinici yarıda ilk yarıya nazaran daha az pozisyon vardı ve Carlos'un röveşatasında Lukaku'nun ayağına çarpan topta gelen gol Sevilla'ya kupayı getirdi. Sevilla da Sevilla kupasını müzesine götürdü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor UEFA Sevilla ligi! 6.kez kupayı kazandılar...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri