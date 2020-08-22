UEFA Avrupa Ligi Kupası Sevilla'nın... Dün Almanya'nın Köln kentinde oynanan finalde İtalyan ekibi Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, kupayı müzesine götürerek çıktığı 6. finalden de mutlu sonla ayrılmayı başardı. Inter, 5. dakikada Lukaku'nun penaltısi ile öne geçerken Sevilla, 12'de De Jong ile eşitliği sağladı. 33'te bir kez daha sahne alan De Jong, Sevilla'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Inter, 35'te Godin'le 2-2'yi yakaladı.
SON SÖZ DIEGO CARLOS'TAN
74'TE Diego Carlos'un röveşatası Lukaku'ya da çarparak ağlara gitti ve Sevilla maçı 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
BİR SEVİLLA KLASİĞİ - İLKER YAĞCIOĞLU
Daha önce oynadığı 5 Avrupa Ligi finalini de kazananan ve bunun öz güveni ile dünkü Inter maçına çıkan Sevilla, abone olduğu kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. Lukaku'nun penaltı golüyle geriye düşmesine rağmen sahada motivasyonunu kaybetmeyen Sevilla, De Jong'la önce eşitliği sonra da üstünlüğü yakaladı. Inter de bu gole iki dakika sonra Godin ile yanıt vererek maça ortak oldu. İkinici yarıda ilk yarıya nazaran daha az pozisyon vardı ve Carlos'un röveşatasında Lukaku'nun ayağına çarpan topta gelen gol Sevilla'ya kupayı getirdi. Sevilla da UEFA Sevilla kupasını müzesine götürdü.
SON SÖZ DIEGO CARLOS'TAN
74'TE Diego Carlos'un röveşatası Lukaku'ya da çarparak ağlara gitti ve Sevilla maçı 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
BİR SEVİLLA KLASİĞİ - İLKER YAĞCIOĞLU
Daha önce oynadığı 5 Avrupa Ligi finalini de kazananan ve bunun öz güveni ile dünkü Inter maçına çıkan Sevilla, abone olduğu kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. Lukaku'nun penaltı golüyle geriye düşmesine rağmen sahada motivasyonunu kaybetmeyen Sevilla, De Jong'la önce eşitliği sonra da üstünlüğü yakaladı. Inter de bu gole iki dakika sonra Godin ile yanıt vererek maça ortak oldu. İkinici yarıda ilk yarıya nazaran daha az pozisyon vardı ve Carlos'un röveşatasında Lukaku'nun ayağına çarpan topta gelen gol Sevilla'ya kupayı getirdi. Sevilla da UEFA Sevilla kupasını müzesine götürdü.