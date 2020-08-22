Dış transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yoğunlaşan Galatasaray gözünü Norveç'e dikti. Sarı- Kırmızılılar, Sarpsborg formasını giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly'nin transferi için düğmeye bastı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Scout ekibinin önerisiyle masaya gelen Mali'li futbolcunun teknik heyetten de onay aldığı ve ardından yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Sarpsborg ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulanan Coulibaly 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Etkili sol ayağı ve çevikliği ile dikkat çeken genç yıldız Mali U20 formasını da giyiyor.
GELECEĞİ ÇOK PARLAK
Özellikle bu sezon Sarpsborg formasıyla çok önemli bir çıkış yakalayan Ismaila Coulibaly geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.
12 MAÇTA 4 GOL ATIP 1 ASİST YAPTI
Devam eden Norveç Ligi'nde şu ana kadar 14 maça çıkan Ismaila Coulibaly 4 gol attı. Genç yıldız 1 de asist yaparken alkış topladı.
ELMANDER CANLI İZLEDİ
Cimbom'un eski yıldızı Johan Elmander'in Coulibaly'yi canlı olarak izlediği ve çok olumlu rapor verdiği belirtiliyor.