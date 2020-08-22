



İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulanan Coulibaly 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Etkili sol ayağı ve çevikliği ile dikkat çeken genç yıldız Mali U20 formasını da giyiyor.



GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Özellikle bu sezon Sarpsborg formasıyla çok önemli bir çıkış yakalayan Ismaila Coulibaly geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.