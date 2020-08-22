Fenerbahçe ve Karagümrük bugün saat 17.00'de Topuk Yaylası'nda karşı karşı geliyor. Sarı-Lacivertliler burada 22 Ağustos'ta Karagümrük, 28 Ağustos'ta da Alanyaspor ile özel maç yapacak. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen izleyiciler Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük canlı nasıl izlenir? İşte maça dair detaylar...
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI
Saat 17.00 itibariyle Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele bugün saat 17:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE KARAGÜRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen karşılaşma Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, yarın Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Sarı-Lacivertliler burada 22 Ağustos'ta Karagümrük, 28 Ağustos'ta da Alanyaspor ile özel maç yapacak.
FENERBAHÇE, TOPUK YAYLASI'NDA 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Fenerbahçe'de salı günü başlayacak Topuk Yaylası Kampı öncesi koronavirüs salgınına karşı geniş tedbirler alındı. Sarı laciverliler 10 günlük kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, 18 Ağustos salı günü Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Topuk Yaylası Kampı öncesi koronavirüs salgınına karşı geniş tedbirler alındı. Sarı lacivertli ekibin kamp yapacağı tesiste tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçecek. Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmeyecek ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe futbol takımında teknik heyet ve idari personel de kampın başlayacağı 18 Ağustos Salı sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde PCR testine girecek. Akşama kadar tesislerde kalacak olan kafile, sonuçları negatif çıkan kadro ile Topuk Yaylası Kampı için Düzce'ye hareket edecek.
10 günlük kamp süresince 2 de hazırlık maçı oynayacak olan sarı lacivertliler bu periyotta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.