Fenerbahçe ve Karagümrük bugün saat 17.00'de Topuk Yaylası'nda karşı karşı geliyor. Sarı-Lacivertliler burada 22 Ağustos'ta Karagümrük, 28 Ağustos'ta da Alanyaspor ile özel maç yapacak. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen izleyiciler Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük canlı nasıl izlenir? İşte maça dair detaylar...

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

Saat 17.00 itibariyle Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek.