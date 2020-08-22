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    • 22.08.2020 19:50
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    elemelerinde bir maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

    2020-21 sezonu 1. eleme turunda 'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi arasındaki maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

    Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli

    2020-21 sezonu 1. eleme turunda 'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi arasındaki maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasında ilk olarak 19 Ağustos'ta oynanması planlanmasına rağmen Slovan Bratislava ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçın 21 Ağustos'a ertelendiği, erteleme öncesinde yapılan son testte Slovakya ekibindeki oyuncularda yeni vakalar tespit edildiği belirtildi.

    Bu nedenle söz konusu maç iptal edilirken, turu geçen taraf, UEFA Kontrol, Etik ve 'nun yapacağı toplantının ardından belli olcak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 'nın Drita ile temsilcisi Linfield arasındaki karşılaşma da Drita'nın iki futbolcusunda Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve Kosova temsilcisi hükmen mağlup sayılarak elenmişti.

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