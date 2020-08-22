Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Hazırlık maçları ve özel videolar Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Üyelere özel avantajlardan faydalanmak isteyenler Fenerbahçe Youtube kanalına katılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar?
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?
Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?
1. Bağlılık Rozetleri
2. Özel Emojiler
3. Günlük Antrenmanlar
4. Maç Günü Yayınlar
5. Eğlenceli İçerikler
6. Altyapı Maçları
7. Maç Özetleri
8. Vlog çekimleri
9. Kamera Arkaları
Beyaz (5 TL / ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçları
Sarı (15 TL / ay):
Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Yeni videolara daha erken erişim
Üyelere özel canlı yayın
Unutulmaz efsane maçlar
Paylaşım akışları
Lacivert (25 TL / ay):
Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Her ay canlı yayınlar
Videolarda üyelerden bahsetme
Kamera arkası videoları