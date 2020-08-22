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    • Spor
    • 22.08.2020 16:44
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    • 22.08.2020 16:48
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    ücreti ne kadar? ?

    ücreti ne kadar? Fenerbahçe’nin resmi Youtube kanalına üye olmak ücretsiz değil. Kanala üye olmak için Beyaz, Sarı ve Lacivert paketlerden birini satın almanız gerekiyor. Peki, ?

    Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır?

    Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Hazırlık maçları ve özel videolar Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Üyelere özel avantajlardan faydalanmak isteyenler Fenerbahçe Youtube kanalına katılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar?

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

    Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

    Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

    1. Bağlılık Rozetleri
    2. Özel Emojiler
    3. Günlük Antrenmanlar
    4. Maç Günü Yayınlar
    5. Eğlenceli İçerikler
    6. Altyapı Maçları
    7. Maç Özetleri
    8. Vlog çekimleri
    9. Kamera Arkaları

    Beyaz (5 TL / ay):

    Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

    Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

    Üyelere özel videolar

    Günlük antrenmanlar

    Üyelere özel canlı sohbete erişim

    Fotoğraf ve durum güncellemeleri

    Altyapı maçları

    Sarı (15 TL / ay):

    Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Yeni videolara daha erken erişim

    Üyelere özel canlı yayın

    Unutulmaz efsane maçlar

    Paylaşım akışları

    Lacivert (25 TL / ay):

    Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Her ay canlı yayınlar

    Videolarda üyelerden bahsetme

    Kamera arkası videoları
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    Haberler Spor Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır?
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