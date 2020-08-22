Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Hazırlık maçları ve özel videolar Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Üyelere özel avantajlardan faydalanmak isteyenler Fenerbahçe Youtube kanalına katılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar?

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.