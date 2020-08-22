Ve Jose Sosa resmen Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Arjantinli 10 numara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu. 35 yaşındaki Sosa'nın çubuklu ile fotoğrafı da paylaşıldı. Fenerbahçe'nin bonservissiz transfer ettiği Arjantinli maestroya 2 sezon için toplam 4.5 milyon Euro ödeyeceği, bunun 1.5 milyon Euro'sunun imza parası olacağı öğrenildi. Dün İstanbul'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak çalışma gerçekleştiren Sosa'nın bugün Sarı-Lacivertliler'in Topuk Yaylası kampına katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa, geçtiğmiz sezon Trabzonspor forması altında 42 maçta 11 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyarak 21 gole direkt katkıda bulunmuştu.
EMRE'NİN FORMASI ARTIK SOSA'NIN
Sosa, F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakması sonrası boşa çıkan 5 numaralı formayı terletecek.
EMRE'NİN FORMASI ARTIK SOSA'NIN
Sosa, F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakması sonrası boşa çıkan 5 numaralı formayı terletecek.