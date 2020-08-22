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    • Spor
    • 22.08.2020 Gazete
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    ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    , ’dan ayrılan Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler’den yılda 1.5 milyon Euro alacak olan Arjantinli yıldıza, 1.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

    İşte Fenerli Sosa
    Ve resmen 'de... Sarı-Lacivertliler, 'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Arjantinli 10 numara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu. 35 yaşındaki Sosa'nın çubuklu ile fotoğrafı da paylaşıldı. Fenerbahçe'nin bonservissiz ettiği Arjantinli maestroya 2 sezon için toplam 4.5 milyon Euro ödeyeceği, bunun 1.5 milyon Euro'sunun imza parası olacağı öğrenildi. Dün 'da Samandıra 'nde takımdan ayrı olarak çalışma gerçekleştiren Sosa'nın bugün Sarı-Lacivertliler'in kampına katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa, geçtiğmiz sezon Trabzonspor forması altında 42 maçta 11 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyarak 21 gole direkt katkıda bulunmuştu.



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