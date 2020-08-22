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    • Spor
    • 22.08.2020 Gazete
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    Bunun adı haksız rekabet! Trabzonspor 'bedava' ler için harekete geçti...

    Trabzonspor , ’nın oyuncularını ile ’ye bedelsiz vermesinin usülsüz olduğunu iddia ederek ’ye başvuruda bulundu.

    Bunun adı haksız rekabet
    Trabzon , 'nın oyuncuları Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye Fatih Öztürk'ü ise 'a bedelsiz vermesinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 'ye itirazda bulundu. Başvuru dilekçesinde bu lere lisans verilmemesi gerektiği belirtildi.

    GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR!
    İşte o dilekçe: Kasımpaşa SK şirket ana sözleşmesindeki açık hükümlere aykırı, TFF disiplin talimatının 59. maddesinde yer alan "Görevi kötüye kullanma" suçu oluşmuştur.




    DİSİPLİN TALİMATI İHLAL EDİLDİ
    Başka takımın daha güçlü olmasını isteyecek kadar ileri giden, haksız rekabet oluşturan ve Disiplin talimatının 56. maddesini ihlal eden başka kulüpler lehine açıklamalar yapılmıştır.


    Mame Thiam

    KARARLAR İŞLEVSİZ HALE GETİRİLDİ
    2020-2021 Süper Lig sezonunda anılan takımların, "Biz" ruhu ile hareket edecekleri, bunun da şikeye teşebbüs niteliğinde olduğu açıktır. TFF'nin kararları işlevsiz hale getirilmiştir.

    YÖNETİCİLER CEZALANDIRILMALI
    Kasımpaşa, F.Bahçe ve G.Saray yöneticilerinin, TFF Disiplin talimatının 4, 36, 38, 46, 48, 56. Maddeleri gereğince cezalandırılmaları için TEF sevki gerekmektedir.



    TRANSFERLER TALİMATA AYKIRI
    Transferlerin profesyonel futbolcuların statüsü ve transferleri talimatının 11. maddesi gereği tescil edilmemesi, gerekmektedir. Gereğinin takdiri için suç duyurusunda bulunmaktayız.

    TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL

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