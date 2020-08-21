Eski Cimbomlu Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımı Al Hilal'ın dün Al Ahli ile oynadığı maçın 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan deneyimli futbolcu sahadakileri ve ekran başında izleyenleri korkuturken Gomis yapılan müdahalenin ardından ayağa kalktı. Durumu iyi olan Gomis maça devam etti.





FATİH KARAGÜMRÜK VİVİANO'YU DUYURDU

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu daha önce İnter, Arsenal, Sporting Lizbon başta olmak üzere birçok takımda forma giydi. Serie A tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan tecrübeli eldivenin kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

PSG-BAYERN FİNALİNİ ORSATO YÖNETECEK

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih'in karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Maç pazar günü oynanacak.