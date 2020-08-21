Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eski Cimbomlu Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımı Al Hilal’ın dün Al Ahli ile oynadığı maçın 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan deneyimli futbolcu sahadakileri ve ekran başında izleyenleri korkuturken Gomis yapılan müdahalenin ardından ayağa kalktı. Durumu iyi olan Gomis maça devam etti.

    Eski Cimbomlu Gomis sahada fenalaştı

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımı Al Hilal'ın dün Al Ahli ile oynadığı maçın 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan deneyimli futbolcu sahadakileri ve ekran başında izleyenleri korkuturken Gomis yapılan müdahalenin ardından ayağa kalktı. Durumu iyi olan Gomis maça devam etti.



    VİVİANO'YU DUYURDU
    Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu daha önce İnter, , Sporting Lizbon başta olmak üzere birçok takımda forma giydi. Serie A tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan tecrübeli eldivenin kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

    PSG-BAYERN FİNALİNİ ORSATO YÖNETECEK
    Şampiyonlar Ligi finalinde Saint-Germain ile Bayern Münih'in karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Maç pazar günü oynanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Eski Cimbomlu Bafetimbi Gomis sahada fenalaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri