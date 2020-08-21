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    • 21.08.2020 12:28
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    Potada bir devir kapandı! Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini duyurdu

    Potada bir devir sona erdi... Basketbol Süper Ligi takımlarından , eski adıyla Banvit ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

    ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

    Banvit, ülke basketboluna uzun yıllar büyük katkı sağlamış daha sonra küçülmeye gitmişti.
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