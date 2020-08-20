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    • 20.08.2020 23:38
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    Eski lı futbolcu Bafetimbi maç sırasında bayıldı!

    takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi , El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi. Bir dönem 'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

    takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi , El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi.

    Bir dönem 'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

    2009 yılında Fransa 'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.

    ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.

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    Haberler Spor Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis maç sırasında bayıldı!
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