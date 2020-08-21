HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.