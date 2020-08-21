



Mücadeleye etkili başlayan Inter, 4'üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kazanan Romelu Lukaku, 5'inci dakikada topun başına gelerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 12'nci ve 33'üncü dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı öne geçirdi.



35'inci dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74'te Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2.