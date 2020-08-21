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    • Spor
    • 21.08.2020 Gazete
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    Şok eden iddiası!

    in en hızlı takımı , ile sözleşmesi sona eren ’yı da renklerine bağladı. ’a gelen Arjantinli yıldızla ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.Sarı-Lacivertliler'in 35 yaşındaki Arjantinli yıldızla 1.9 milyon Euro karşılığında anlaştığı, 500 bin Euro da imza parası verileceği belirtilmişti. Ancak ünlü İtalyan gazeteci bomba bir iddiayı gündeme taşıdı.

    Şok eden Jose Sosa iddiası!

    in en hızlı takımı , ile sözleşmesi sona eren 'yı da renklerine bağladı. 'a gelen Arjantinli yıldızla ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.



    İMZA PARASI DA VAR
    Sarı-Lacivertliler'in 35 yaşındaki Arjantinli yıldızla 1.9 milyon Euro karşılığında anlaştığı, 500 bin Euro da imza parası verileceği belirtilmişti. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio bomba bir iddiayı gündeme taşıdı.

    7 MİLYON EURO'YU BULUR!
    , Sosa'nın Fenerbahçe'den yılda 3 milyon Euro kazanacağını öne sürdü. Eğer bu iddia doğruyla Tangocu'nun kulübe 2 yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulacak.

    KAP BİLDİRİMİ YAPMIYOR
    Fenerbahçe yaptığı özel anlaşma gereği transferlerin maaşlarıyla ilgili KAP bildirimi yapmıyor. Bu nedenle Sarı- Lacivertliler'in Sosa'ya ödeyeceği gerek maaşı kimse bilemeyecek.

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