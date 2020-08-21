Şok eden Jose Sosa iddiası!

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı da renklerine bağladı. İstanbul'a gelen Arjantinli yıldızla ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.





İMZA PARASI DA VAR

Sarı-Lacivertliler'in 35 yaşındaki Arjantinli yıldızla 1.9 milyon Euro karşılığında anlaştığı, 500 bin Euro da imza parası verileceği belirtilmişti. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio bomba bir iddiayı gündeme taşıdı.

7 MİLYON EURO'YU BULUR!

Di Marzio, Sosa'nın Fenerbahçe'den yılda 3 milyon Euro kazanacağını öne sürdü. Eğer bu iddia doğruyla Tangocu'nun kulübe 2 yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulacak.

KAP BİLDİRİMİ YAPMIYOR

Fenerbahçe yaptığı özel anlaşma gereği transferlerin maaşlarıyla ilgili KAP bildirimi yapmıyor. Bu nedenle Sarı- Lacivertliler'in Sosa'ya ödeyeceği gerek maaşı kimse bilemeyecek.